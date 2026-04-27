Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев девятый раз подряд вышел в четвертый круг турнира в Мадриде

Третья ракетка мира Александр Зверев победил Теренса Атмана в третьем круге ATP 1000 в Мадриде — 6:3, 7:6 (2).

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс''

Зверев дошел минимум до ⅛ финала каждого «Мастерса» в Мадриде с 2017-го (в 2020-м турнир был отменен из-за коронавируса).

Немец одержал 71-ю победу на грунтовых «Мастерсах». Больше матчей выиграли только Рафаэль Надаль (200), Новак Джокович (137), Роджер Федерер (113) и Давид Феррер (80).

За выход в четвертьфинал он сыграет с Кареном Хачановым или Якубом Меньшиком.

Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше