Соболенко — про вирус на турнире в Мадриде: «Я слышала, что мне нужно избегать этих тако»

«Пока все хорошо. Я слышала, что мне нужно избегать этих тако. Я придерживаюсь той же еды, тех же блюд, которое у меня было с самого начала турнира: куриной грудки, риса и салата», — цитирует теннисистку ESPN.
27-летняя спортсменка добавила, что старается проводить на территории теннисного комплекса «Каха Махика» как можно меньше времени.
«Я стараюсь не задерживаться надолго. Витамин С и мультивитаминная добавка, и я готова к выходу на корт, надеюсь», — сказала Соболенко.
В четвертьфинале «тысячника» белоруска сыграет с американкой Хейли Баптист. Матч пройдет во вторник, 28 апреля.