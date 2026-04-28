Соболенко — про вирус на турнире в Мадриде: «Я слышала, что мне нужно избегать этих тако»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала ситуацию с желудочным вирусом, из-за которого снялись несколько участников турнира в Мадриде. По предварительной информации, они могли отравиться тако с креветками.

Источник: Reuters

«Пока все хорошо. Я слышала, что мне нужно избегать этих тако. Я придерживаюсь той же еды, тех же блюд, которое у меня было с самого начала турнира: куриной грудки, риса и салата», — цитирует теннисистку ESPN.

27-летняя спортсменка добавила, что старается проводить на территории теннисного комплекса «Каха Махика» как можно меньше времени.

«Я стараюсь не задерживаться надолго. Витамин С и мультивитаминная добавка, и я готова к выходу на корт, надеюсь», — сказала Соболенко.

В четвертьфинале «тысячника» белоруска сыграет с американкой Хейли Баптист. Матч пройдет во вторник, 28 апреля.

