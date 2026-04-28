Флавио Коболли: «Медведев — один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен»

— Мне показалось, что сегодня я сыграл очень хороший матч. Вальехо — отличный соперник. Он выиграл в Мадриде четыре матча, если считать квалификацию. Наша игра была пятой. Я сказал, что он провел отличный турнир, пожелал ему удачи на оставшуюся часть сезона. Он хороший парень, но сегодня я показал прекрасный теннис с самого начала. Очень доволен своим выступлением и с нетерпением жду следующего матча.
— Как бы ты описал свой уровень игры на грунте прямо сейчас?
— Я работаю над этим. За последние две недели я значительно улучшил игру. В первую очередь это стало результатом хорошей работы с командой. Рано делать выводы. Завтра у меня следующий матч, поэтому нужно отдохнуть и восстановиться, чтобы снова быть в строю.
— Медведев — сложный соперник. Какие у тебя ожидания?
— Надо играть так же, как сегодня. Я понимаю, что Медведев — сложный соперник, один из лучших игроков в туре, поэтому завтра я должен быть безупречен во всех деталях.
Все мои мысли направлены на сложную игру. И мой уровень, безусловно, не такой, как два года назад. Я буду выкладываться на полную и максимально стараться в каждом розыгрыше, чтобы попытаться пройти в четвертьфинал.
— Считаешь ли ты, что именно на грунте против Даниила у тебя есть реальные шансы?
— Да, немного другой соперник на грунте, чем на других покрытиях. Я просто знаю, что могу с ним играть. Знаю, что у меня всегда есть шанс, и я постараюсь им воспользоваться, — сказал Коболли в интервью «Больше!».
Мог стать футболистом «Ромы», но теперь готовит к сезону Алькараса. Что нужно знать о Флавио Коболли.