Представляющая Австрию Потапова обыграла Рыбакину на турнире в Мадриде

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представляющая Австрию уроженка Саратова Анастасия Потапова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В матче четвертого круга Потапова, которая является 56-й ракеткой мира, обыграла представляющую Казахстан уроженку Москвы Елену Рыбакину (2-я ракетка мира) со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты.
Потапова объявила о смене спортивного гражданства на австрийское в декабре 2025 года. Рыбакина представляла Россию на турнирах до лета 2018 года.
В четвертьфинале турнира Потапова сыграет против чешки Каролины Плишковой, которая занимает 197-е место в мировом рейтинге.