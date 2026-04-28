Потапова после победы над Рыбакиной: «Я получила свой второй шанс в Мадриде и использую его довольно хорошо»

Представительница Австрии Анастасия Потапова прокомментировала свою победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной в матче четвертого круга теннисного турнира в Мадриде (7:6 (10:8), 6:4).
"Я получила свой второй шанс во время этого турнира, и я думаю, что использую его довольно хорошо. Я просто наслаждаюсь тем, что нахожусь здесь.
Я чуть не сломала все пальцы. У меня из колена шла кровь. Но в тот момент это просто рефлексы. Вы не думаете о том, что делаете, вы просто делаете это. Ваше тело делает это, а мозг полностью отключается. Я благодарна, что у меня не было времени слишком много думать об этом, и я просто сделала это.
Она (Елена Рыбакина. — Прим. «СЭ») вторая ракетка мира. Она одна из лучших прямо сейчас. Конечно, я благодарна за эту победу, но я не хочу останавливаться. Я хочу продолжать совершенствоваться и, возможно, тем временем приблизиться к этим девушкам", — сказала 25-летняя Потапова в интервью на корте.
В четвертьфинале Потапова встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.