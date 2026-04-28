Потапова стала первым «лаки-лузером» — четвертьфиналистом турнира в Мадриде

Представительница Австрии Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде после победы в четвертом круге над казахстанкой Еленой Рыбакиной.
56-я ракетка мира стала первым в истории «лаки-лузером», который вышел в эту стадию турнира в Мадриде.
Во втором круге 25-летняя представительница Австрии победила Чжан Шуай, в третьем — Елену Остапенко. В финале квалификации она проиграла австрийке Синье Краус.
В четвертьфинале Потапова встретится с чешкой Каролиной Плишковой. Победа выведет ее в первый в карьере полуфинал турнира категории WTA 1000 и сделает ее первым «лаки-лузером», а также первой представительницей Австрии, вышедшей в эту стадию турнира такой категории.
