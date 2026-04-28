Мирра Андреева назвала желанный подарок на 19-летие после выхода в полуфинал Мадрида

Завтра, 29 апреля, Мирре Андреевой исполняется 19 лет.
«Желанный подарок? Это не секрет. По какой-то причине в последнее время я хочу получить красивую пару туфель на высоком каблуке. Может, возраст берет свое. Но я уже посматривала на несколько пар туфель в различных магазинах. Я должна посоветоваться с семьей — и мы решим», — заявила Андреева в интервью на корте.
Сегодня, 28 апреля, Мирра Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес (7:5, 6:3) и вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).