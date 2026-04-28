Соболенко проиграла сопернице не из топ-30 впервые с июня 2025-го

Прервалась серия побед Соболенко из 15 матчей. Также она уступила сопернице, не входящей в топ-30, впервые с июня 2025-го, когда она проиграла Маркете Вондроушовой.
Для первой ракетки мира это второе поражение в сезоне при 26 победах. Ранее она уступила только Елене Рыбакиной в финале Australian Open.
Помимо этого, впервые за четыре года Соболенко не сыграет в финале этого турнира.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.