Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Соболенко не смогла выйти в полуфинал турнира в Мадриде, упустив 6 матчболов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла американке Хейли Баптист в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу американки, которая идет 32-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В третьем сете Соболенко при счете 5:4 в свою пользу не смогла реализовать пять матчболов на подаче соперницы, также белоруска упустила одно решающее очко при счете 6:5 на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

У Соболенко прервалась 15-матчевая победная серия. Белоруска не проигрывала с финала Australian Open, уступив в конце января представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).

В полуфинале Баптист встретится с россиянкой Миррой Андреевой (8-я ракетка мира).

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше