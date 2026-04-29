Соболенко об упущенных матчболах во встрече с Батист: «Она играла очень смело. Что тут скажешь — молодец»

По ходу третьего сета действующая чемпионка упустила шесть матчболов.
— Это был тяжелый матч. Она сыграла отлично, я тоже. Думаю, в третьем сете у меня были шансы. Мне показалось, что в какие-то моменты я, возможно, слишком торопилась в завершении розыгрышей. Но ничего, иногда нужно извлечь уроки, взять все плохое из этой недели и двигаться дальше.
— Спасибо, что привели собаку.
— Он моя эмоциональная поддержка (смеется).
— О чем вы думали, когда у вас были матчболы, а она каждый раз находила способ отыграться?
— Думаю, она просто очень хорошо разыгрывала эти мячи. У меня были возможности, но я ими не воспользовалась. А она на матчболах играла очень смело.
— Вы недавно играли с ней в Майами. Что, по-вашему, сегодня она сделала иначе?
— В Майами я практически не давала ей шансов, она, кажется, даже ни разу не сделала брейк. Здесь же, в первом гейме второго сета, я вдруг допустила две двойные ошибки подряд. Думаю, это придало ей уверенности. После этого она стала играть более агрессивно. Как я уже сказала, она действовала очень смело. Что тут скажешь — молодец.
— Теперь вам больше не будут задавать вопросы о серии побед?
— Нет (смеется).
— Было ли какое-то давление из-за этой серии?
— Не особо. Я просто играла в теннис, пыталась найти решение по ходу матча, но сегодня не получилось. Как я уже сказала, это даже не приходило мне в голову, — сказала Соболенко на пресс-конференции.