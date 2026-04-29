Соболенко об упущенных матчболах во встрече с Батист: «Она играла очень смело. Что тут скажешь — молодец»

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Хейли Батист в четвертьфинале тысячника в Мадриде — 6:2, 2:6, 6:7 (6).

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

По ходу третьего сета действующая чемпионка упустила шесть матчболов.

— Это был тяжелый матч. Она сыграла отлично, я тоже. Думаю, в третьем сете у меня были шансы. Мне показалось, что в какие-то моменты я, возможно, слишком торопилась в завершении розыгрышей. Но ничего, иногда нужно извлечь уроки, взять все плохое из этой недели и двигаться дальше.

— Спасибо, что привели собаку.

— Он моя эмоциональная поддержка (смеется).

— О чем вы думали, когда у вас были матчболы, а она каждый раз находила способ отыграться?

— Думаю, она просто очень хорошо разыгрывала эти мячи. У меня были возможности, но я ими не воспользовалась. А она на матчболах играла очень смело.

— Вы недавно играли с ней в Майами. Что, по-вашему, сегодня она сделала иначе?

— В Майами я практически не давала ей шансов, она, кажется, даже ни разу не сделала брейк. Здесь же, в первом гейме второго сета, я вдруг допустила две двойные ошибки подряд. Думаю, это придало ей уверенности. После этого она стала играть более агрессивно. Как я уже сказала, она действовала очень смело. Что тут скажешь — молодец.

— Теперь вам больше не будут задавать вопросы о серии побед?

— Нет (смеется).

— Было ли какое-то давление из-за этой серии?

— Не особо. Я просто играла в теннис, пыталась найти решение по ходу матча, но сегодня не получилось. Как я уже сказала, это даже не приходило мне в голову, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше