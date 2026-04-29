Теннисист Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

МАДРИД, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл итальянцу Флавио Коболли в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу представителя Италии, который посеян на турнире под 10-м номером. Медведев имел 7-й номер посева.
Медведеву 30 лет, он занимает 10-е место в мировом рейтинге, на его счету 23 победы на турнирах под эгидой ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.
Коболли 23 года, он располагается на 13-й строчке в рейтинге ATP. Итальянец выиграл 3 титула в карьере. В 2025 году он дошел до четвертьфинала Уимблдона, что является лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема. Коболли является обладателем Кубка Дэвиса (2025) в составе сборной Италии.
Соревнование в Мадриде относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Матчи проводятся на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является норвежец Каспер Рууд. Из россиян выигрывали Марат Сафин (2004) и Андрей Рублев (2024).