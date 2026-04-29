Теннисист Медведев не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Медведеву 30 лет, он занимает 10-е место в мировом рейтинге, на его счету 23 победы на турнирах под эгидой ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.