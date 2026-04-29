Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл чеха Якуба Меншика в четвертом круге турнира в Мадриде — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Матч длился 2 часа 20 минут. 29-летний немец подал 12 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).
Следующим соперником Зверева будет итальянец Флавио Коболли, который обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 5:7, 6:4).
Мадрид (Испания).
Турнир ATP Mutua Madrid Open.
Призовой фонд 8 235 540 евро.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Четвертый круг.
