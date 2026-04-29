Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Все о звездах российского тенниса

Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл чеха Якуба Меншика в четвертом круге турнира в Мадриде — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Матч длился 2 часа 20 минут. 29-летний немец подал 12 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 7 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

Следующим соперником Зверева будет итальянец Флавио Коболли, который обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 5:7, 6:4).

Мадрид (Испания).

Турнир ATP Mutua Madrid Open.

Призовой фонд 8 235 540 евро.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Четвертый круг.

Александр Зверев (Германия, 2) — Якуб Меншик (Чехия, 23) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
