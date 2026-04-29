Даниил Медведев: «Сто процентов, что иду правильным путем»

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги выступления на «мастерсе» в Мадриде, где он завершил борьбу в четвертом круге, уступив итальянцу Флавио Коболли (3:6, 7:5, 4:6).

Источник: Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги выступления на «мастерсе» в Мадриде, где он завершил борьбу в четвертом круге, уступив итальянцу Флавио Коболли (3:6, 7:5, 4:6). Первая ракетка нашей страны отметил, что в целом доволен своим текущим состоянием и видит позитивную динамику по сравнению с предыдущими турнирами.

«То, что иду правильным путем, — сто процентов. Действительно чаще получается играть в свой теннис, в который я и хочу играть. На харде в этом году было три турнира, где все сложилось очень хорошо, — Брисбен, Дубай и Индиан-Уэллс. И дело даже не столько в результате, сколько в качестве игры», — отметил теннисист в беседе с журналистами, среди которых был корреспондент «СЭ».

В нынешнем сезоне Медведев выиграл два титула и дошел до финала в Индиан-Уэллс, где показал конкурентный теннис против сильнейших игроков тура, включая Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

