Сегодня 19-летие Мирры Андреевой

Сегодня исполняется 19 лет восьмой ракетке мира Мирре Андреевой.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

У россиянки пять титулов WTA — в 2024-м она взяла трофей на WTA 250 в Яссы, в 2025-м выиграла тысячники в Дубае и Индиан-Уэллс, в 2026-м — пятисотники в Аделаиде и Линце.

Лучший результат Андреевой на «Больших шлемах» — полуфинал «Ролан Гаррос»-2024.

Кроме того, у россиянки два парных титула: в прошлом году она выиграла пятисотник в Брисбене и тысячник в Майами (оба — вместе с Дианой Шнайдер). В 2024-м они завоевали серебро Олимпиады в Париже.

Наивысшая позиция Андреевой в рейтинге — пятая строчка.

«Я лузер, я не чемпионка. Я сейчас солью», — кричала Мирра, когда отдала 5:1. Но не слила!

Мирра Андреева — снова чемпионка!

