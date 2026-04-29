Сегодня 19-летие Мирры Андреевой

У россиянки пять титулов WTA — в 2024-м она взяла трофей на WTA 250 в Яссы, в 2025-м выиграла тысячники в Дубае и Индиан-Уэллс, в 2026-м — пятисотники в Аделаиде и Линце.
Лучший результат Андреевой на «Больших шлемах» — полуфинал «Ролан Гаррос»-2024.
Кроме того, у россиянки два парных титула: в прошлом году она выиграла пятисотник в Брисбене и тысячник в Майами (оба — вместе с Дианой Шнайдер). В 2024-м они завоевали серебро Олимпиады в Париже.
Наивысшая позиция Андреевой в рейтинге — пятая строчка.
«Я лузер, я не чемпионка. Я сейчас солью», — кричала Мирра, когда отдала 5:1. Но не слила!
Мирра Андреева — снова чемпионка!