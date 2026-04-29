Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA в Мадриде в парном разряде

МАДРИД, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли австралийку Эллен Перес и Деми Схюрс из Нидерландов в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, который проходит в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Андреевой и Шнайдер. В полуфинале россиянки сыграют против соотечественницы Веры Звонаревой и немки Лауры Зигемунд.
Андреевой 19 лет, Шнайдер — 22. На Олимпийских играх в Париже они стали серебряными призерами в парном разряде. В 2025 году теннисистки выиграли два трофея WTA в парном разряде. Вместе спортсменки не выступали с Итогового турнира WTA, который прошел в ноябре.
В одиночном разряде Андреева вышла в полуфинал турнира в Мадриде. На этой стадии россиянке в четверг предстоит сыграть против американки Хейли Баптист, которая в ¼ финала переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Шнайдер не смогла преодолеть барьер третьего круга, уступив Белинде Бенчич из Швейцарии.
Соревнование в Мадриде относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Состязание в Мадриде проходит на грунтовом покрытии. В прошлом году победу в парном разряде в женских соревнованиях одержали россиянка Анна Калинская и представительница Румынии Сорана Кырстя.