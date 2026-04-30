Синнер стал шестым теннисистом в истории, сумевшим дойти до полуфинала на всех девяти «Мастерсах»

Итальянский теннисист, лидер мирового рейтинга Янник Синнер стал шестым теннисистом в истории, которому удалось дойти до полуфинала на всех девяти турнирах категории «Мастерс», сообщает Opta.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

24-летний спортсмен в среду обыграл испанца Рафаэля Ходара (6:2, 7:6) в четвертьфинальном матче в Мадриде.

Ранее дойти минимум до полуфинальной стадии на всех девяти «Мастерсах» удавалось только Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу, Роджеру Федереру, Энди Маррею и Александру Звереву.

В полуфинале турнира в Мадриде Синнер сыграет с Артуром Фисом (Франция).

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
