Потапова — на вопрос журналиста о возможном финале с Андреевой: «Если вы ждете, что я скажу что-то плохое, то этого никогда не будет»

— Еще один сюрприз на этом турнире — Мирра Андреева. Что ты думаешь о ее выступлении? Вы дружите, иногда тренируетесь вместе? Как относишься к возможному российскому финалу?
— Я ее очень хорошо знаю. Мы вообще-то хорошие подруги, много общаемся. И с ее родителями тоже — они замечательные люди. Она невероятно талантливая, такая молодая. Мы буквально неделю назад играли финал, что еще я могу сказать? Она уже маленькая чемпионка, и я просто хочу пожелать ей всего самого лучшего. Я всегда болею за нее от всего сердца.
Я могу сказать только хорошее. Если вы ждете, что я скажу что-то плохое, этого никогда не будет, потому что я правда считаю, что она может стать величайшей. У нее для этого есть все, и я буду только рада. И если мы сыграем в финале, это будет прекрасно, — сказала Потапова на пресс-конференции.
Чудо Потаповой: за час до матча узнала, что вообще играет турнир — а он стал лучшим в ее жизни.