Фис второй раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса» и встретится с Синнером

25-я ракетка мира Артур Фис победил Иржи Лехечку в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде — 6:3, 6:4.

Источник: Спортс''
Источник: Спортс‘’

21-летний француз второй раз в карьере и в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса». Ранее он дошел до этой стадии на турнире в Майами.

Также Фис стал первым французом после Гаэля Монфиса в 2008-м, вышедшим в полуфинал ATP 1000 в Мадриде.

Фис выиграл девятый матч подряд на грунте. Со старта «Мастерса» в Майами его статистика — 13:1.

За выход в финал он сыграет с Янником Синнером. Итальянец ведет в личке — 1:0.

