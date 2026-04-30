Фис второй раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса» и встретится с Синнером

21-летний француз второй раз в карьере и в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса». Ранее он дошел до этой стадии на турнире в Майами.
Также Фис стал первым французом после Гаэля Монфиса в 2008-м, вышедшим в полуфинал ATP 1000 в Мадриде.
Фис выиграл девятый матч подряд на грунте. Со старта «Мастерса» в Майами его статистика — 13:1.
За выход в финал он сыграет с Янником Синнером. Итальянец ведет в личке — 1:0.
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.