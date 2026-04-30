Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева вышла в финал теннисного турнира в Мадриде

В полуфинале россиянка обыграла американку Хейли Баптист.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

МАДРИД, 30 апреля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева обыграла американку Хейли Баптист в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу Андреевой (9-й номер посева). Баптист был посеяна на турнире под 30-м номером. В финале Андреева сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк (26) и представительницей Австрии Анастасией Потаповой.

Андреевой 19 лет, она занимает 8-е место в рейтинге WTA. На ее счету 5 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Баптист 24 года, она располагается на 32-й позиции мирового рейтинга. Американка не выигрывала титулы WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2025).

Соревнование в Мадриде относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Состязание проводится на грунтовом покрытии и завершится 3 мая. Призовой фонд турнира составляет более $8,2 млн. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Из россиянок на турнире побеждали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2014).

Ранее ТАСС сообщал, что Андреева в паре с россиянкой Дианой Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше