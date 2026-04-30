Андреева установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000

Первая ракетка России Мирра Андреева после победы в полуфинале над американкой Хейли Баптис установила рекорд по количеству выходов в финалы турниров категории WTA-1000.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Газета.Ру

Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

По ходу матча Андреева выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырех. Ее соперница сделала четыре эйса и две двойные ошибки.

В финале Андреева сыграет с победительницей встречи украинки Марты Костюк и представляющей Австрию Анастасией Потаповой.

Этот финал стал для россиянки третьим в карьере на уровне WTA-1000. Андреева стала первой теннисисткой в возрасте не старше 19 лет, кому удалось достичь такого показателя. Всего на счету россиянки два предыдущих финала «тысячников»: в Дубае и Риме (оба — в 2025 году). В текущем сезоне Андреева уже выиграла турниры WTA 500 в Линце и Штутгарте.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше