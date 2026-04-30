Андреева установила уникальное достижение на турнирах WTA-1000

Этот финал стал для россиянки третьим в карьере на уровне WTA-1000. Андреева стала первой теннисисткой в возрасте не старше 19 лет, кому удалось достичь такого показателя. Всего на счету россиянки два предыдущих финала «тысячников»: в Дубае и Риме (оба — в 2025 году). В текущем сезоне Андреева уже выиграла турниры WTA 500 в Линце и Штутгарте.