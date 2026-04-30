Андреева о споре с судьей из-за отметки: «На грунте было бы логично дать судье спуститься»

В первом сете при счете 2:2 0:15 россиянка пожаловалась судье на вышке на работу электронной системы определения аутов.
— Мирра, невероятный матч, особенно тай-брейк. Сегодня показалось, что ты была намного спокойнее и увереннее, чем в предыдущих матчах — даже когда отыгрывала сетболы, почти не проявляла эмоций. Это из-за того, что ты стала на год старше? И второй вопрос: был момент, когда ты не согласилась с решением электронной системы — мяч, по твоему мнению, был в ауте. Как ты считаешь, должны ли судьи иметь возможность спускаться и проверять отметку?
— Я считаю, что тай-брейк получился очень ярким, фееричным. И я старалась не реагировать ни на плохие, ни на хорошие розыгрыши, потому что для меня это проще — сохранять энергию и не тратить лишние эмоции.
В какой-то момент я почувствовала, что если начинаю бурно реагировать на выигранные очки, то потом у меня как будто все идет вниз, и я начинаю проигрывать. И, конечно, лучше не реагировать и на те розыгрыши, которые ты проигрываешь.
Поэтому я решила вообще ни на что не реагировать — и посмотреть, как все сложится.
Я еще рада, что эпизод с тем спорным мячом произошел в начале сета. Система показала, что мяч попал, но я видела отскок — там минимум пять сантиметров аут был. Мы обсуждали это с командой: возможно, мяч был очень быстрый, и система просто не успела подумать и корректно зафиксировать.
Но если такое случится на тай-брейке при 6:6 или 7:7 — это уже совсем другая история. И, как по мне, на грунте было бы логично дать судье возможность спуститься и посмотреть отметку. Тогда он сможет своими глазами определить — был аут или нет.
Хорошо, что это произошло в начале сета и не сильно повлияло на счет. Но если бы это случилось в решающий момент, было бы гораздо обиднее. Судья сказал, что нужно просто принять и двигаться дальше. Я, конечно, приму и пойду дальше… но потом, думаю, все равно пойду разбираться (улыбается), — сказала Андреева в интервью BB Tennis.
Мирра слегка напожарила — но вышла в финал в Мадриде!
Обновленная Мирра, приятно познакомиться.