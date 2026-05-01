Соперницей Мирры Андреевой по финалу турнира в Мадриде стала украинка

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла уроженку Саратова Анастасию Потапову, представляющую Австрию, в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1 в пользу посеянной под 26-м номером Костюк. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
В финальном матче соперницей Костюк станет первая ракетка России Мирра Андреева (9-й номер посева).