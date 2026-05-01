Соперницей Мирры Андреевой по финалу турнира в Мадриде стала украинка

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла уроженку Саратова Анастасию Потапову, представляющую Австрию, в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Пресс-служба Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1 в пользу посеянной под 26-м номером Костюк. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.

В финальном матче соперницей Костюк станет первая ракетка России Мирра Андреева (9-й номер посева).

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше