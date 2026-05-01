Японский теннисист Нисикори объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Японский теннисист Кей Нисикори принял решение завершить профессиональную карьеру после окончания сезона-2025.
«Сегодня у меня есть важное объявление. Я решил завершить профессиональную карьеру в теннисе по окончании этого сезона. С детства я был увлечен теннисом и шел к своей мечте — выступать на мировом уровне. Попасть в ATP-тур, играть на высшем уровне и удерживаться в топ-10 — это то, чем я искренне горжусь. Были и сложные периоды, но любовь к теннису и вера в то, что я могу стать сильнее, всегда возвращали меня на корт», — написал Нисикори в своих соцсетях.
36-летний спортсмен поблагодарил свою семью и всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры. По его словам, он отдал теннису все без остатка и счастлив, что ему довелось пройти этот путь. Японец добавил, что будет дорожить каждым оставшимся матчем и сражаться до самого конца.
Нисикори является победителем 12 турниров на уровне ATP в одиночном разряде и финалистом одного турнира «Большого шлема» (US Open-2014). Его наивысшая позиция в мировом рейтинга — четвертое место, которое он занимал в 2015 году.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.