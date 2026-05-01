Нисикори завершит карьеру по окончании сезона

Кеи Нисикори сообщил, что завершит карьеру по окончании сезона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

"С самого детства я был страстно влюблен в теннис и продолжал идти к своей главной мечте — соревноваться на мировой арене. Дойти до ATP-тура, играть на самом высоком уровне и оставаться в топ-10 — это то, чем я невероятно горжусь. Независимо от побед и поражений, особая атмосфера переполненных арен была для меня ни с чем не сравнима. Были и времена, когда я был полностью подавлен из-за постоянных травм, которые не позволяли мне играть так, как хотелось.

Тем не менее, моя любовь к теннису и вера в то, что я могу стать сильнее, всегда возвращали меня на корт. Я чувствую, что все эти переживания обогатили и сформировали мою жизнь. Я глубоко благодарен своей семье и всем, кто поддерживал меня все это время.

Если честно, я все еще хотел бы продолжить игровую карьеру. Но, оглядываясь назад на все, что было до этого момента, я с гордостью могу сказать, что отдал теннису все, что мог. Я по-настоящему счастлив, что прошел этот путь. Я буду дорожить каждым моментом оставшихся матчей и бороться до самого конца", — написал японец.

36-летний Нисикори — экс-четвертая ракетка мира, обладатель 12 титулов ATP, финалист US Open-2014 и трех «Мастерсов» разных лет, а также бронзовый призер Олимпиады-2016.