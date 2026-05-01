Зверев — четвертый игрок в истории, дошедший до полуфиналов на всех первых четырех «Мастерсах» сезона

Александр Зверев вышел в полуфинал Mutua Madrid Open.

Все о звездах российского тенниса

Зверев стал четвертым игроком в истории, который дошел до полуфиналов более чем на десяти «Мастерсах» на грунте. Ранее этого добивались только Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер.

Также он стал четвертым теннисистом, который дошел до полуфиналов на всех первых четырех «Мастерсах» сезона. До него это удавалось Федереру (2006), Надалю (2010, 2011) и Яннику Синнеру (2026).

Победа в Мадриде стала для Зверева 179-й на грунте на уровне тура — это лучший показатель среди немецких игроков в Открытой эре. Ранее он делил рекорд с Филиппом Кольшрайбером.

Кроме того, Зверев и Синнер стали первой парой игроков, которая дошла до полуфиналов пяти подряд турниров ATP 1000.

