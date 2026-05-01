Мирра Андреева оценила свои шансы в финале турнира в Мадриде с украинкой

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не считает себя фаворитом предстоящего финального матча на турнире категории WTA 1000 в Мадриде. Ее слова приводит Ubitennis.
19-летняя Андреева впервые в карьере вышла в финал «тысячника» в Мадриде. В решающем матче ее соперницей станет украинка Марта Костюк, которая занимает 23-е место в мировом рейтинге. Встреча состоится 2 мая.
«Я не считаю себя фаворитом этого матча, потому что знаю, что, кто бы ни вышел в финал, она будет сильной соперницей. Я научилась не позволять рейтингу моей соперницы или ее фамилии влиять на меня. Я просто постараюсь выйти на корт и сделать все, что в моих силах», — сказала Андреева.
С Костюк они ранее играли один раз, в начале года украинка победила россиянку в ¼ финала в Брисбене.
Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.