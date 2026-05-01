Мирра Андреева оценила свои шансы в финале турнира в Мадриде с украинкой

Первая ракетка России не считает себя фаворитом предстоящего поединка против украинки Марты Костюк.

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что не считает себя фаворитом предстоящего финального матча на турнире категории WTA 1000 в Мадриде. Ее слова приводит Ubitennis.

19-летняя Андреева впервые в карьере вышла в финал «тысячника» в Мадриде. В решающем матче ее соперницей станет украинка Марта Костюк, которая занимает 23-е место в мировом рейтинге. Встреча состоится 2 мая.

«Я не считаю себя фаворитом этого матча, потому что знаю, что, кто бы ни вышел в финал, она будет сильной соперницей. Я научилась не позволять рейтингу моей соперницы или ее фамилии влиять на меня. Я просто постараюсь выйти на корт и сделать все, что в моих силах», — сказала Андреева.

С Костюк они ранее играли один раз, в начале года украинка победила россиянку в ¼ финала в Брисбене.

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир.

