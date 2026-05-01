Мирра Андреева вышла в финал «тысячника» в Мадриде и в одиночке и в парах

В активе 41-летней Звонаревой есть пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в парном разряде и две в миксте), бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночке и победа на Итоговом турнире WTA в парах (2023). Она является бывшей второй ракеткой мира в одиночном разряде и бывшей седьмой — в парном.