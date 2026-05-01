Мирра Андреева вышла в финал «тысячника» в Мадриде и в одиночке и в парах

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал турнира категории WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.
В полуфинале они обыграли россиянку Веру Звонареву и немку Лауру Зигемунд со счетом 6:3, 6:2.
Во втором полуфинале сыграют Александра Крунич/Кристина Младенович (Сербия/Франция) и Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехия/США).
19-летняя Андреева ранее также вышла в финал в Мадриде в одиночном разряде, где 2 мая сыграет против украинки Марты Костюк.
До этого турнира Андреева и Шнайдер не играли вместе с ноября прошлого года. Главной причиной временного распада, как объяснила Шнайдер в интервью Christian’s Court, была в том, что Андреева и ее тренер Кончита Мартинес приняли решение сосредоточиться на одиночной карьере спортсменки.
Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде в Париже, а в прошлом сезоне выиграли турниры в Брисбене и Майами («тысячник»), дошли до полуфинала Australian Open и «Ролан Гаррос», а также пробились на Итоговый турнир WTA.
В активе 41-летней Звонаревой есть пять побед на турнирах «Большого шлема» (три в парном разряде и две в миксте), бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночке и победа на Итоговом турнире WTA в парах (2023). Она является бывшей второй ракеткой мира в одиночном разряде и бывшей седьмой — в парном.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €8,23 млн относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Финал в женском парном разряде пройдет 3 мая.