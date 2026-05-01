«Очень жаль, что потеряла полгода»: тренер из России назвал преимущество Соболенко над Рыбакиной

Тренер Дмитрий Турсунов заявил, что шансы Елены Рыбакиной стать первой ракеткой мира не так высоки из-за того, что она «выпадала на полгода», передает NUR.KZ со ссылкой на «Советский спорт».

Источник: Getty Images

Во время интервью у Турсунова спросили, сможет ли Елена Рыбакина обойти Арину Соболенко в рейтинге.

«Очень жаль, что Лена потеряла полгода. В этом и заключается преимущество Соболенко: последние пять-шесть лет она не останавливается и продолжает развиваться. Где-то быстрым темпом, где-то средним, но развитие присутствует всегда. Она не выпадает на полгода, не прекращает играть в теннис — Арина постоянно движется вперед. А Лена выпала, и это сильно ударило по ее шансам стать первой ракеткой. Пауза негативно сказалась на карьере», — заявил Турсунов.

Ранее сама Елена Рыбакина после победы на турнире в Штутгарте ответила на вопрос о желании стать первой ракеткой мира.

