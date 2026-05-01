Теннисист Синнер вышел в финал на пятом «Мастерсе» подряд

МАДРИД, 1 мая. /ТАСС/. Итальянец Янник Синнер обыграл француза Артюра Фиса в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Синнера (1-й номер посева). Фис был посеян на турнире под 21-м номером. В финале Синнер сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым (2) и бельгийцем Александром Блоксом (без номера посева).
Победная серия Синнера на «Мастерсах» достигла 27 матчей, для итальянца это будет пятый подряд финал на турнирах данной категории. Ранее он выиграл соревнования в Париже, американских Индиан-Уэллсе и Майами, а также в Монте-Карло. Последние три турнира прошли в нынешнем сезоне. В последний раз Синнер не смог дойти до решающего матча на «Мастерсе» в Шанхае, когда снялся по ходу игры третьего круга против Таллона Грикспора из Нидерландов из-за судорог.
Синнеру 24 года, он является первой ракеткой мира. На его счету 27 титулов ATP в одиночном разряде. Итальянец четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), по разу — Открытый чемпионат США (2024) и Уимблдон (2025). В 2023 и 2024 годах вместе со сборной Италии теннисист завоевал Кубок Дэвиса.
Фису 21 год, он располагается на 25-й позиции мирового рейтинга. В его активе 4 титула ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом французского теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2024).
Соревнование в Мадриде относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Матчи проводятся на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет более €8,2 млн. Его действующим победителем является норвежец Каспер Рууд. Из россиян выигрывали Марат Сафин (2004) и Андрей Рублев (2024).