Теннисист Синнер вышел в финал на пятом «Мастерсе» подряд

Победная серия Синнера на «Мастерсах» достигла 27 матчей, для итальянца это будет пятый подряд финал на турнирах данной категории. Ранее он выиграл соревнования в Париже, американских Индиан-Уэллсе и Майами, а также в Монте-Карло. Последние три турнира прошли в нынешнем сезоне. В последний раз Синнер не смог дойти до решающего матча на «Мастерсе» в Шанхае, когда снялся по ходу игры третьего круга против Таллона Грикспора из Нидерландов из-за судорог.