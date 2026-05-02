Донской о том, может ли Синнер выиграть девять «Мастерсов» за сезон: «Они не будут этим заниматься»

Ранее итальянец обыграл Артура Фиса в Мадриде (6:2, 6:4) и четвертый раз вышел в финал ATP 1000 в этом году.
— Если Янник выигрывает Мадрид, есть ли шанс, что он сыграет в Риме?
— Я бы, наверное, пропустил Рим. Единственное — вот этот рекорд, шестой «Мастерс», Карлос [Алькарас] не играет, первая ракетка мира. Вся эта история может быть для него важна. Думаю, они тоже размышляют.
— Мы сейчас разгоняем идею, что в этом сезоне Синнер может выиграть девять «Мастерсов». У него уже есть Индиан-Уэллс, Майами, Монако, финал Мадрида…
— Но он не поедет в Канаду. Это как будто что-то невозможное. Мы сейчас говорим, что он выиграет девять «Мастерсов» за один сезон — что-то из области фантастики. И мне почему-то кажется, что они не будут этим заниматься. Даже если он выиграет Рим, он не поедет в Канаду. Я почти на 100% в этом уверен. Но это классная история.
Я не думаю, что тренеры на это смотрят. Они смотрят на то, чтобы он был свежим, без травм, в хороших кондициях к «Шлемам» и концу сезона. А это точно подразумевает, что нужно что-то пропустить, — сказал Донской в интервью «Больше!».
