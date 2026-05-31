Рууд едва не поскользнулся на щите Lacoste и обвинил организаторов РГ: «Им важнее спонсоры, чем здоровье игроков»

Каспер Рууд едва не поскользнулся на рекламном щите Lacoste возле фона во время матча с Жоао Фонсекой на «Ролан Гаррос» и обратился к судье на вышке Луизе Энгзель.
«Они считают, что спонсоры важнее здоровья игроков», — сказал норвежец.
На первой неделе турнира из-за того же щита пострадали две игрока — Кэти Болтер поскользнулась, а Зейнеп Сенмез получила травму и снялась с парного матча.