Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рууд едва не поскользнулся на щите Lacoste и обвинил организаторов РГ: «Им важнее спонсоры, чем здоровье игроков»

Каспер Рууд едва не поскользнулся на рекламном щите Lacoste возле фона во время матча с Жоао Фонсекой на «Ролан Гаррос» и обратился к судье на вышке Луизе Энгзель.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

«Они считают, что спонсоры важнее здоровья игроков», — сказал норвежец.

На первой неделе турнира из-за того же щита пострадали две игрока — Кэти Болтер поскользнулась, а Зейнеп Сенмез получила травму и снялась с парного матча.