Зверев о жаре на «Ролан Гаррос»: «По-настоящему страдал только на Олимпиаде в Токио. Там мы все умирали на корте»

Александр Зверев рассказал, как жара в Париже влияет на его игру на «Ролан Гаррос». В первые дни турнира дневная температура в городе достигала 32−35 градусов по Цельсию.

Источник: Спортс‘’

— Считаете ли вы, что нужно менять протокол регламента по жаре? Ведь матчи на грунте, наверное, более изматывающие, чем на харде?

— Сложно сказать, потому что я люблю жару. Мне всегда было комфортно играть в таких условиях. Я по-настоящему страдал только один раз — в Токио на Олимпиаде [2021 года]. Там была совершенно другая жара, мы все умирали на корте.

Там в целом были тяжелые матчи и очень тяжелые условия, но, думаю, что эти встречи были бы ужасно сложными в любом месте из‑за их продолжительности и интенсивности розыгрышей.

В общем, не знаю. Я же не политик. И даже не в курсе, какие сейчас действуют правила, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
