Зверев о жаре на «Ролан Гаррос»: «По-настоящему страдал только на Олимпиаде в Токио. Там мы все умирали на корте»

— Считаете ли вы, что нужно менять протокол регламента по жаре? Ведь матчи на грунте, наверное, более изматывающие, чем на харде?
— Сложно сказать, потому что я люблю жару. Мне всегда было комфортно играть в таких условиях. Я по-настоящему страдал только один раз — в Токио на Олимпиаде [2021 года]. Там была совершенно другая жара, мы все умирали на корте.
Там в целом были тяжелые матчи и очень тяжелые условия, но, думаю, что эти встречи были бы ужасно сложными в любом месте из‑за их продолжительности и интенсивности розыгрышей.
В общем, не знаю. Я же не политик. И даже не в курсе, какие сейчас действуют правила, — сказал Зверев на пресс-конференции.
