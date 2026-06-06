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Сегодня 70-летие Бьорна Борга

Сегодня, 6 июня, день рождения Бьорна Борга. Ему исполнилось 70 лет.

Все о звездах российского тенниса

Борг — 11-кратный чемпион «Больших шлемов». Он выиграл шесть титулов «Ролан Гаррос» и пять титулов «Уимблдона», которые взял подряд — в период с 1976-го по 1980-й. Всего швед выиграл 66 турниров.

Борг провел 109 недель в статусе первой ракетки. Ему принадлежат рекорды по количеству выигранных подряд матчей на «Уимблдоне» — 41, а также по процентам побед на этом турнире — 92,7.

В 1975-м он в составе сборной Швеции выиграл Кубок Дэвиса.

В прошлом году Борг сообщил, что в 2023-м у него диагностировали рак простаты. В 2024-м швед перенес операцию и сейчас находится в ремиссии.

Борг создал современный теннис почти из пустоты: тактика, бизнес, безумная слава. Без него не было бы Надаля.