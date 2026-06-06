Российская финалистка юниорского «Ролан Гаррос» сменит гражданство

Теннисистка живет в Чехии с одного года. «Честно говоря, считаю себя чешкой — у меня и с русским поэтому проблемы, в Праге школа, друзья, тренеры — все на чешском. В России за всю жизнь я была только один раз — на турнире до 14 лет Christmas Cup (в январе 2022-го)», — добавила Октябрева.