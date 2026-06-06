Российская финалистка юниорского «Ролан Гаррос» сменит гражданство

Российская теннисистка Алиса Октябрева, которая вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос», скоро должна получить гражданство Чехии. Об этом 17-летняя спортсменка рассказала Sports.ru.
«Мы очень давно пытались это сделать. У меня уже есть одобрение. Как вернусь в Чехию, буду решать, как получить паспорт. Надеюсь, через месяц-два все будет», — сказала Октябрева.
Теннисистка живет в Чехии с одного года. «Честно говоря, считаю себя чешкой — у меня и с русским поэтому проблемы, в Праге школа, друзья, тренеры — все на чешском. В России за всю жизнь я была только один раз — на турнире до 14 лет Christmas Cup (в январе 2022-го)», — добавила Октябрева.
Накануне Октябрева в полуфинале второго в сезоне турнира «Большого шлема» обыграла чешку Яну Ковачкову — 5:7, 6:4, 6:3. В решающем матче соперницей Октябревой станет китаянка Синьжань Сунь.