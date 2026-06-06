Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисистка Октябрева выиграла юниорский Roland Garros

В финале россиянка победила китаянку Сунь Синьжань.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Пресс-служба FFT

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Алиса Октябрева победила китаянку Сунь Синьжань в финале юниорского Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу 17-летней Октябревой. Спортсменка впервые сыграла в финале юниорского турнира Большого шлема, в мировом рейтинге она занимает 309-е место.

Ранее портал Tenisovy Svet сообщал, что Октябрева текущим летом получит гражданство Чехии.

В финале взрослого одиночного разряда выступит россиянка Мирра Андреева. В решающем матче она встретится с Майей Хвалиньской из Польши. Андреева впервые сыграет в финале турнира Большого шлема. Финальный матч пройдет 6 июня и начнется не раньше 16:00 мск.

Roland Garros — второй из четырех турниров Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Юниорский женский одиночный разряд из россиянок ранее выигрывали Надежда Петрова (1998), Дарья Касаткина (2014), с прошлого года представляющая Австралию, и Алина Корнеева (2023).

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше