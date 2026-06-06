Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреева — четвертая теннисистка из России, взявшая титул на «Большом шлеме»

Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос»-2026.

Все о звездах российского тенниса

Андреева — первая россиянка с 2014-го, выигравшая «Большой шлем». Тогда Мария Шарапова одержала победу на «Ролан Гаррос», взяв свой пятый титул на турнирах такого уровня.

В целом она стала четвертой представительницей России, победившей на турнире такого уровня в одиночном разряде в Открытую эру.

Ранее это удалось Анастасии Мыскиной (на «Ролан Гаррос»-2004), Светлане Кузнецовой (на US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009) и Шараповой (на «Уимблдоне»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008 и «Ролан Гаррос»-2012 и 2014).

Все российские финалистки «Шлемов» — Мирра стала восьмой.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше