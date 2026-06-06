Андреева — четвертая теннисистка из России, взявшая титул на «Большом шлеме»

Андреева — первая россиянка с 2014-го, выигравшая «Большой шлем». Тогда Мария Шарапова одержала победу на «Ролан Гаррос», взяв свой пятый титул на турнирах такого уровня.
В целом она стала четвертой представительницей России, победившей на турнире такого уровня в одиночном разряде в Открытую эру.
Ранее это удалось Анастасии Мыскиной (на «Ролан Гаррос»-2004), Светлане Кузнецовой (на US Open-2004 и «Ролан Гаррос»-2009) и Шараповой (на «Уимблдоне»-2004, US Open-2006, Australian Open-2008 и «Ролан Гаррос»-2012 и 2014).
Все российские финалистки «Шлемов» — Мирра стала восьмой.