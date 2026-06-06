19-летняя Андреева — самая молодая чемпионка «Ролан Гаррос» с 1992-го

В возрасте 19 лет и 39 дней россиянка стала самой молодой чемпионкой грунтового «Шлема» с 1992-го. Тогда 18-летняя Моника Селеш завоевала свой третий подряд титул в Париже. Первый трофей на «Ролан Гаррос» американка взяла в 1990-м в возрасте 16 лет.