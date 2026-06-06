19-летняя Андреева — самая молодая чемпионка «Ролан Гаррос» с 1992-го

В возрасте 19 лет и 39 дней россиянка стала самой молодой чемпионкой грунтового «Шлема» с 1992-го. Тогда 18-летняя Моника Селеш завоевала свой третий подряд титул в Париже. Первый трофей на «Ролан Гаррос» американка взяла в 1990-м в возрасте 16 лет.
В целом Андреева — третья самая молодая чемпионка турниров «Большого шлема» в XXI веке после Марии Шараповой (17 лет и 76 дней, «Уимблдон»-2004) и Эммы Радукану (18 лет и 302 дня, US Open-2021).
Также она стала первым тинейджером после Иги Швентек, выигравшим титул в женской сетке «Ролан Гаррос». В 2020-м польке на момент победы было 19 лет и 132 дня.
Кроме того, Андреева — первый игрок (как среди женщин, так и среди мужчин), родившийся после 2005 года, который завоевал титул «Большого шлема» в одиночном разряде.