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19-летняя Андреева — самая молодая чемпионка «Ролан Гаррос» с 1992-го

Мирра Андреева победила Майю Хвалинску в финале «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2.

Все о звездах российского тенниса

В возрасте 19 лет и 39 дней россиянка стала самой молодой чемпионкой грунтового «Шлема» с 1992-го. Тогда 18-летняя Моника Селеш завоевала свой третий подряд титул в Париже. Первый трофей на «Ролан Гаррос» американка взяла в 1990-м в возрасте 16 лет.

В целом Андреева — третья самая молодая чемпионка турниров «Большого шлема» в XXI веке после Марии Шараповой (17 лет и 76 дней, «Уимблдон»-2004) и Эммы Радукану (18 лет и 302 дня, US Open-2021).

Также она стала первым тинейджером после Иги Швентек, выигравшим титул в женской сетке «Ролан Гаррос». В 2020-м польке на момент победы было 19 лет и 132 дня.

Кроме того, Андреева — первый игрок (как среди женщин, так и среди мужчин), родившийся после 2005 года, который завоевал титул «Большого шлема» в одиночном разряде.

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