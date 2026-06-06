Александр Попов: Мирра Андреева показала, что россиян не сломить

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Теннисистка Мирра Андреева своей победой на Roland Garros показала, что россиян не сломить. Такое мнение журналистам высказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.
Андреева стала победительницей Roland Garros в субботу, обыграв в финале представительницу Польши Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.
«Это здорово, что она выиграла. Приятно, что сибирячка взяла и всех обыграла. Она показала, как не сгибаются россияне», — сказал Попов.
Ранее ТАСС сообщал, что Андреева стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которая победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде.