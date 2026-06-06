Захарова заявила, что вся Россия болела и переживала за Мирру Андрееву

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вся Россия болела и переживала за теннисистку Мирру Андрееву, которая победила на турнире Большого шлема Rolland Garros. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все болели! Все переживали! Ура!» — сказала Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать триумф россиянки.
Андреева благодаря победе на Roland Garros стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которая победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде. В финале она обыграла Майю Хвалиньскую из Польши — 6:3, 6:2. До нее последней россиянкой, кому удалось победить на соревновании подобного уровня, была Мария Шарапова. Она добилась победы на Roland Garros, который проходил в 2014 году.