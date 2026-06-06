Захарова заявила, что вся Россия болела и переживала за Мирру Андрееву

Андреева благодаря победе на Roland Garros стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которая победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде. В финале она обыграла Майю Хвалиньскую из Польши — 6:3, 6:2. До нее последней россиянкой, кому удалось победить на соревновании подобного уровня, была Мария Шарапова. Она добилась победы на Roland Garros, который проходил в 2014 году.