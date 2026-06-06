Сальников назвал очень значимой победу Андреевой на Roland Garros

КАЗАНЬ, 6 июня. /ТАСС/. Победа россиянки Мирры Андреевой на Roland Garros является очень значимым достижением, которое вызывает чувство радости и гордости. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.
Андреева стала победительницей Roland Garros, обыграв в финале представительницу Польши Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.
«Я сердечно поздравляю Мирру Андрееву. Все победы на международном уровне очень значимы. Теннис — очень тяжелый вид спорта, я знаю, что это такое, потому что у меня сын им занимался. Победа на таких престижных турнирах вызывает чувство радости и гордости», — сказал Сальников.
Для Андреевой это первая победа на турнирах Большого шлема. Российские теннисистки не выигрывали в одиночном разряде на турнирах Большого шлема с 2014 года. Тогда Мария Шарапова также победила на Открытом чемпионате Франции.