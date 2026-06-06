Сальников назвал очень значимой победу Андреевой на Roland Garros

«Я сердечно поздравляю Мирру Андрееву. Все победы на международном уровне очень значимы. Теннис — очень тяжелый вид спорта, я знаю, что это такое, потому что у меня сын им занимался. Победа на таких престижных турнирах вызывает чувство радости и гордости», — сказал Сальников.