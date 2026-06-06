Мария Шарапова: «Горжусь тобой, Мирра»

«Горжусь тобой, Мирра. Празднование говорит само за себя. В восторге, но не удовлетворена. Это признак чемпиона», — написала Шарапова в соцсети.
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Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.Читать дальше