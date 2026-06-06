Андреева о том, что вдохновлялась Шараповой: «Помню, как она играла, как побеждала»

— Шарапова побеждала здесь 12 лет назад. Это в каком-то смысле вдохновляло вас? Хоть вы были и слишком маленькой, когда она побеждала.
— Конечно же, я помню, как она играла, как побеждала. Сколько титулов она тут выиграла? Один? Два? Да, точно, два!
Я видела, кстати, что она здесь, в Париже. Не знаю, смотрела ли она матч, но я думала о том, что, если она смотрит, мне еще больше хотелось бы показать классную игру.
Света Кузнецова тоже была здесь, она тоже была здесь, она отправила мне голосовое сообщение. Советовала там насладиться первым финалом «Шлема».
Надеюсь, они обе смотрели этот финал и обе получили удовольствие, — передает слова Андреевой корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.
Все чемпионки «Большого шлема» из России.
Как Мирра обыграла тактического гения в финале «Ролан Гаррос».