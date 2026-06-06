Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреева о том, что вдохновлялась Шараповой: «Помню, как она играла, как побеждала»

Мирра Андреева рассказала о том, как следила за Марией Шараповой и вдохновлялась ее успехами.

Все о звездах российского тенниса

— Шарапова побеждала здесь 12 лет назад. Это в каком-то смысле вдохновляло вас? Хоть вы были и слишком маленькой, когда она побеждала.

— Конечно же, я помню, как она играла, как побеждала. Сколько титулов она тут выиграла? Один? Два? Да, точно, два!

Я видела, кстати, что она здесь, в Париже. Не знаю, смотрела ли она матч, но я думала о том, что, если она смотрит, мне еще больше хотелось бы показать классную игру.

Света Кузнецова тоже была здесь, она тоже была здесь, она отправила мне голосовое сообщение. Советовала там насладиться первым финалом «Шлема».

Надеюсь, они обе смотрели этот финал и обе получили удовольствие, — передает слова Андреевой корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.

Все чемпионки «Большого шлема» из России.

Как Мирра обыграла тактического гения в финале «Ролан Гаррос».

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше