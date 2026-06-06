Хвалинска о том, что может получить wild card на «Уимблдон»: «Это была бы новость века»

— Я не собираюсь играть ничего до «Уимблдона». Мне обязательно нужно время на восстановление. Еще перед «Ролан Гаррос» я говорила, что нужен отпуск после турнира. Так что сейчас уже три недели я в ожидании, с мыслью о том, что после «Ролан Гаррос» у меня будет отпуск.