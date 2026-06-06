Хвалинска о том, что может получить wild card на «Уимблдон»: «Это была бы новость века»

— Надеетесь ли вы, что «Уимблдон» даст вам wild card. Как бы вы отнеслись бы к тому, чтобы снова играть квалификацию?
— Это была бы новость века. Я этого не ожидаю, но посмотрим. Буду воспринимать это как вызов. Это новое покрытие. У меня не так много времени, но я буду выкладываться. Травяной сезон — это всегда приятное изменение.
— Вы подниметесь на 21-ю строчку в рейтинге. Это даст вам доступ почти ко всем турнирам. Но есть «Уимблдон» и возможный wild card, о котором вы упоминали как о варианте, а также турниры вроде Берлина. Хотели бы вы играть в основных сетках по wild card, пока рейтинг еще не позволяет напрямую попадать в заявки?
— Я не собираюсь играть ничего до «Уимблдона». Мне обязательно нужно время на восстановление. Еще перед «Ролан Гаррос» я говорила, что нужен отпуск после турнира. Так что сейчас уже три недели я в ожидании, с мыслью о том, что после «Ролан Гаррос» у меня будет отпуск.
Да, мне точно нужно время, чтобы восстановиться. Я сыграю только на «Уимблдоне», — сказала Хвалинска на пресс-конференции.
Как Мирра обыграла тактического гения в финале «Ролан Гаррос».