Андреева — о волнении перед финалом «Ролан Гаррос»: «Думала: “Уже бы на корт быстрее выйти”

С утра волновалась из-за того, что у нас еще времени много было перед игрой. Матч был в 15 часов, а я пока проснулась, позавтракала, и все это время тянулось, тянулось. Я думала: «Уже бы на корт быстрее выйти». Очень волнительно было, но со временем, с разминкой перед матчем волнение постепенно уходило«, — приводит слова Андреевой “Чемпионат”.