Андреева — о волнении перед финалом «Ролан Гаррос»: «Думала: “Уже бы на корт быстрее выйти”

В решающем матче Открытого чемпионата Франции 19-летняя Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.
"Ощущалось волнительно, но спала я перед этим хорошо. Мама сказала, что она плохо спала, всего два часа. А я вообще спала прекрасно, часов 10, наверное.
С утра волновалась из-за того, что у нас еще времени много было перед игрой. Матч был в 15 часов, а я пока проснулась, позавтракала, и все это время тянулось, тянулось. Я думала: «Уже бы на корт быстрее выйти». Очень волнительно было, но со временем, с разминкой перед матчем волнение постепенно уходило«, — приводит слова Андреевой “Чемпионат”.