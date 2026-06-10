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Андреева — о волнении перед финалом «Ролан Гаррос»: «Думала: “Уже бы на корт быстрее выйти”

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как волновалась перед финалом «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

В решающем матче Открытого чемпионата Франции 19-летняя Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

"Ощущалось волнительно, но спала я перед этим хорошо. Мама сказала, что она плохо спала, всего два часа. А я вообще спала прекрасно, часов 10, наверное.

С утра волновалась из-за того, что у нас еще времени много было перед игрой. Матч был в 15 часов, а я пока проснулась, позавтракала, и все это время тянулось, тянулось. Я думала: «Уже бы на корт быстрее выйти». Очень волнительно было, но со временем, с разминкой перед матчем волнение постепенно уходило«, — приводит слова Андреевой “Чемпионат”.

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