Плишкова — о травме Мбоко на турнире в Лондоне: «Очень жаль. Думаю, мы провели довольно хороший матч»

«Очень жаль. Думаю, мы провели довольно хороший матч, и она прогрессировала по ходу игры. Я желаю ей только всего наилучшего. Это не тот способ, которым я хочу побеждать, так что надеюсь, она будет в порядке к Уимблдону», — цитирует 34-летнюю Плишкову ESPN.