Зверев о поздравлениях с победой на «Ролан Гаррос»: «Самым неожиданным оказался звонок от канцлера»

Самым неожиданным оказался звонок от канцлера [Фридриха Мерца], он только что позвонил. Это была большая честь. Я его не знаю лично. Было много красивых сообщений: Новак [Джокович] написал, Рафаэль Надаль прислал очень длинное сообщение — оно было замечательным. Дирк Новицки писал даже во время матча (смеется), Тони Кроос, Йозуа Киммих, Матс Хуммельс…