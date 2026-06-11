Зверев о поздравлениях с победой на «Ролан Гаррос»: «Самым неожиданным оказался звонок от канцлера»

— Какое поздравление стало для вас самым неожиданным?
— У меня до сих пор 1576 непрочитанных сообщений. Я отвечаю на них уже три дня, но мне понадобится еще несколько. Я хочу ответить каждому.
Самым неожиданным оказался звонок от канцлера [Фридриха Мерца], он только что позвонил. Это была большая честь. Я его не знаю лично. Было много красивых сообщений: Новак [Джокович] написал, Рафаэль Надаль прислал очень длинное сообщение — оно было замечательным. Дирк Новицки писал даже во время матча (смеется), Тони Кроос, Йозуа Киммих, Матс Хуммельс…
— Что вам сказал канцлер?
— Он был очень рад победе и сказал, что смотрел матч и болел за меня. Это здорово, я такого не ожидал.
Об этом нельзя не напомнить: Зверева дважды обвиняли в домашнем насилии.
Это был долбанутый «Ролан Гаррос». Ну и супер!