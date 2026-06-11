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Зверев о поздравлениях с победой на «Ролан Гаррос»: «Самым неожиданным оказался звонок от канцлера»

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о поздравлениях, которые получил после победы на «Ролан Гаррос».

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— Какое поздравление стало для вас самым неожиданным?

— У меня до сих пор 1576 непрочитанных сообщений. Я отвечаю на них уже три дня, но мне понадобится еще несколько. Я хочу ответить каждому.

Самым неожиданным оказался звонок от канцлера [Фридриха Мерца], он только что позвонил. Это была большая честь. Я его не знаю лично. Было много красивых сообщений: Новак [Джокович] написал, Рафаэль Надаль прислал очень длинное сообщение — оно было замечательным. Дирк Новицки писал даже во время матча (смеется), Тони Кроос, Йозуа Киммих, Матс Хуммельс…

— Что вам сказал канцлер?

— Он был очень рад победе и сказал, что смотрел матч и болел за меня. Это здорово, я такого не ожидал.

Об этом нельзя не напомнить: Зверева дважды обвиняли в домашнем насилии.

Это был долбанутый «Ролан Гаррос». Ну и супер!

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