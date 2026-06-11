Надаль о тренерской карьере: «Я не готов помогать кому-либо на постоянной основе»

Ига [Швентек] приезжала, Саша [Зверев] — в прошлом году на некоторое время. У меня было несколько разговоров с другими игроками — часть из них уже известна, часть — нет, поэтому не хочу подробно это обсуждать. Но несколько игроков просили у меня совета. Я могу помочь другим без какой-либо выгоды, учитывая, через что проходят молодые игроки. Через это проходил и я. Это не проблема, и если я могу быть полезен — это всегда хорошо", — сказал Надаль в подкасте Served.