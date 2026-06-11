Надаль о тренерской карьере: «Я не готов помогать кому-либо на постоянной основе»

"Очень хорошо понимаю, что я не готов помогать кому-либо на постоянной основе. В моей жизни сейчас слишком много всего, что не позволяет мне уделять все внимание конкретному игроку так, как он того заслуживает. Это правда.
Но мой телефон всегда доступен для любого звонка от любого игрока. Если они хотят приехать в академию на несколько дней, я всегда буду рядом.
Ига [Швентек] приезжала, Саша [Зверев] — в прошлом году на некоторое время. У меня было несколько разговоров с другими игроками — часть из них уже известна, часть — нет, поэтому не хочу подробно это обсуждать. Но несколько игроков просили у меня совета. Я могу помочь другим без какой-либо выгоды, учитывая, через что проходят молодые игроки. Через это проходил и я. Это не проблема, и если я могу быть полезен — это всегда хорошо", — сказал Надаль в подкасте Served.