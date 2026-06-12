Вторая ракетка мира Рыбакина вышла в третий круг турнира в Лондоне.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла немку Татьяну Марию во втором круге травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,9 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 6:0 в пользу Рыбакиной. Мария занимает 52-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 2 часа 10 минут.
Счет личных встреч спортсменок стал 2−1 в пользу Рыбакиной. В 2025 году представительница Казахстана уступила немке на турнире в Лондоне в четвертьфинале.
В третьем круге Рыбакина сыграет с британкой Кэти Бултер.