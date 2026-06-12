Даниил Медведев с трудом победил 779-ю ракетку мира в Хертогенбосе

Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в голландском Хертогенбосе с призовым фондом более €700 тыс.
Медведев как третий номер посева начал выступление на турнире со второго круга, где встречался с 17-летним голландцем Тейсом Богардом (779-й в рейтинге) и победил со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6).
В третьем сете голландец отыграл у Медведева два матчбола, а также мог победить россиянина на тай-брейке.
Матч начался 11 июня, но из-за дождя был доигран только в пятницу.
Медведев (8-й) в четвертьфинале встретится с португальцем Нуну Боржешем (50-й) или хорватом Марином Чиличем (47-й).
Соревнования в Хертогенбосе проводятся на травяных кортах.
Из россиян этот турнир в 2011 выигрывал Дмитрий Турсунов.