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Даниил Медведев с трудом победил 779-ю ракетку мира в Хертогенбосе

Медведев обыграл 17-летнего голландца Богарда из восьмой сотни рейтинга только на тай-брейке третьего сета. Россиянин вышел в четвертьфинал.

Все о звездах российского тенниса
Источник: РБК Спорт

Первая ракетка России Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в голландском Хертогенбосе с призовым фондом более €700 тыс.

Медведев как третий номер посева начал выступление на турнире со второго круга, где встречался с 17-летним голландцем Тейсом Богардом (779-й в рейтинге) и победил со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (8:6).

В третьем сете голландец отыграл у Медведева два матчбола, а также мог победить россиянина на тай-брейке.

Матч начался 11 июня, но из-за дождя был доигран только в пятницу.

Медведев (8-й) в четвертьфинале встретится с португальцем Нуну Боржешем (50-й) или хорватом Марином Чиличем (47-й).

Соревнования в Хертогенбосе проводятся на травяных кортах.

Из россиян этот турнир в 2011 выигрывал Дмитрий Турсунов.

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