Зверев — после победы на «Ролан Гаррос»: «Осталась еще одна цель — стать первой ракеткой»

В финале Открытого чемпионата Франции 29-летний спортсмен обыграл итальянца Флавио Коболли и завоевал свой первый титул Большого шлема. На данный момент Зверев занимает 3-е место в мировом рейтинге. Его максимальный результат в карьере — вторая ракетка мира.
"Думаю, сейчас я в лучшей форме, чем в прошлом году, и на Уимблдоне тоже могу чего-нибудь добиться.
Надеюсь, теперь что-то щелкнуло, и я смогу двигаться дальше. У меня все еще есть одна цель, которой я не достиг, — стать первой ракеткой мира. Я был бы счастлив, если бы мне удалось сделать это хотя бы на неделю.
Больших титулов я тоже выиграл не так много — всего один турнир Большого шлема. Так что впереди еще много всего. Я хочу продолжать работать ради своих мечт", — сказал Зверев в интервью Eurosport Germany.
На данный момент рейтинг ATP возглавляет итальянец Янник Синнер. Второй ракеткой мира является испанец Карлос Алькарас.