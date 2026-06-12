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Зверев — после победы на «Ролан Гаррос»: «Осталась еще одна цель — стать первой ракеткой»

Немецкий теннисист Александр Зверев после победы на «Ролан Гаррос» признался, что надеется возглавить рейтинг ATP.

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Источник: Sport24

В финале Открытого чемпионата Франции 29-летний спортсмен обыграл итальянца Флавио Коболли и завоевал свой первый титул Большого шлема. На данный момент Зверев занимает 3-е место в мировом рейтинге. Его максимальный результат в карьере — вторая ракетка мира.

"Думаю, сейчас я в лучшей форме, чем в прошлом году, и на Уимблдоне тоже могу чего-нибудь добиться.

Надеюсь, теперь что-то щелкнуло, и я смогу двигаться дальше. У меня все еще есть одна цель, которой я не достиг, — стать первой ракеткой мира. Я был бы счастлив, если бы мне удалось сделать это хотя бы на неделю.

Больших титулов я тоже выиграл не так много — всего один турнир Большого шлема. Так что впереди еще много всего. Я хочу продолжать работать ради своих мечт", — сказал Зверев в интервью Eurosport Germany.

На данный момент рейтинг ATP возглавляет итальянец Янник Синнер. Второй ракеткой мира является испанец Карлос Алькарас.

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